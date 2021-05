Équipe Québec commence sa saison jeudi

À la veille du premier match de la saison d’Équipe Québec face aux Grizzlies de Gateway, le gérant Patrick Scalabrini a rencontré les médias en fin d’après-midi afin de dresser le bilan complet du camp d’entraînement.

Coach Scalabrini s’est dit impressionné par plusieurs joueurs lors du camp et s’attend à avoir une équipe très compétitive sur le terrain.

À noter que Jhalan Jackson arrivera en cours de saison. Quant à Ruben Castro, Jeffry Parra, Mitch Neunborn, Connor Panas et Chris Hodges, ils participent présentement à des matchs de qualification avec leur équipe nationale.

Consultez la liste des joueurs

Forfait de la 40

Par ailleurs, Équipe Québec a lancé son Forfait de la 40, au coût de 40$. Il vous donne droit à un t-shirt à l’effigie d’Équipe Québec, à une priorité sur l’achat de billets pour les parties d’Équipe Québec, ainsi qu’à des rabais de 10$ chez Baseball 360 (Québec et Trois-Rivières) et de 5$ chez Normandin (Québec et Trois-Rivières). Vous courez également la chance de gagner une paire de billets de saison aux Capitales et aux Aigles pour la saison 2022.