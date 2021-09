Équipe Québec championne, place aux séries ce week-end

Mission accomplie pour Équipe Québec qui aura remporté la Division Atlantique pare deux matchs sur les ValleyCats de Tri-City qui rappelons-le, avaient 5 matchs d’avance sur les hommes de Patrick Scalabrini avec un mois à jouer.

Équipe Québec (52v-44d) disputera donc la ronde demi-finale 3 de 5 face aux Wild Things de Washington (56v-40d). La série s’amorcera à Washington mardi et mercredi. Les duels trois, quatre et cinq auront lieu au Québec, de vendredi à dimanche. Québec sera l’hôte des matchs #3 et #5 (si nécessaire), tandis que Trois-Rivières recevrait le match #4 (si nécessaire.)

L’autre demi-finale mettra en action les Boomers de Schaumburg (51v-45d) et le Yalls de Florence (57v-38d).