Équipe Louise Charbonneau: Deux nouveaux venus

La députée de Trois-Rivières, Louise Charbonneau, a annoncé l’arrivée de deux nouvelles personnes au sein de son équipe. Jean Beauchesne, qui cumule plus de 30 ans d’expérience en communication et marketing, occupera les fonctions de responsable des communications et d’attaché de presse de la députée. Ce dernier occupait jusqu’à tout récemment le poste d’agent aux communications et relations publiques à Parcs Canada. En plus de l’arrivée de monsieur Beauchesne, une nouvelle adjointe administrative complétera le personnel du bureau de la circonscription. Il s’agit d’Hélène Dubé, qui compte plus de 25 ans d’expérience comme webmestre et infographiste au sein d’organismes de la fonction publique canadienne. «Je suis très fière de pouvoir compter sur madame Dubé et monsieur Beauchesne, deux personnes d’expérience, connues et reconnues pour la qualité de leur travail. Ils pourront nous aider à desservir de façon encore plus efficace les Trifluviens», a confié Mme Charbonneau. «Toute l’équipe demeure disponible à soutenir les citoyens et entreprises dans la crise actuelle. Il ne faut donc pas hésiter à nous contacter pour vous appuyer dans vos démarches et questionnements», conclut-elle.