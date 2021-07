Équipe Canada invite deux anciens Estacades

Pas moins de onze joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) ont été invités au Camp estival de développement de l’Équipe nationale masculine des moins de 18 ans du Canada, incluant l’ancien défenseur des Estacades, Tristan Luneau, et l’ancien gardien de but et Shawiniganais, Vincent Filion.

Au total, ce sont 45 des meilleurs joueurs de moins de 18 ans du pays qui ont reçu une invitation au camp estival de développement de l’équipe nationale masculine des moins de 18 ans du Canada. Le groupe de joueurs comprend quatre gardiens de but, 15 défenseurs et 26 avants.

« Honnêtement, je n’y pensais plus trop, même si ç’a toujours été un de mes objectifs. L’été dernier, je devais me rendre à Calgary à deux reprises, pour y faire un camp de gardiens de but et pour y faire le camp U17. Avec la COVID, ça s’est fait sous forme de conférences et de séances ZOOM, alors c’était intéressant, mais très différent que de le vivre sur place », lance le jeune Filion.

« Lorsque j’ai reçu mon appel, j’étais vraiment content. Veut, veut pas, faire partie d’Hockey Canada a toujours été un rêve et c’est tout un honneur quand tu peux représenter ton pays. Je ne peux pas être plus fier que ça présentement », ajoute celui qui n’a pu disputer que sept rencontres de hockey junior cette année, avec les Wildcats de Moncton.

Outre le jeune homme de 6 » et 200 lbs, Charles-Edward Gravel, de l’Armada de Blainville-Boisbriand, est aussi invité parmi les quatre gardiens de but.

« Mon but, ça va être de rester dans le tableau d’Hockey Canada le plus longtemps possible, surtout après l’expérience que j’ai vécue avec eux en Suisse. Je sais qu’on va être quatre gardiens et qu’il y aura de la compétition, mais je ne peux pas penser à ça. Je dois me concentrer seulement sur ce que je peux contrôler, donc sur moi-même », ajoute celui qui aura une porte grande ouverte à Moncton avec le départ de Dakota Lund-Cornish.

« Je vais arriver là prêt et tout donner ce que je peux. C’est certain que je veux jouer et que je voudrais être l’homme de confiance, mais si je me retrouve numéro 2 ou numéro 3, ça va être bien correct aussi. S’il y a des coupures et que je suis coupé, je vais souhaiter le plus de succès possible à mon équipe quand même, car c’est le Canada. »

À la ligne bleue, Tristan Luneau n’est pas vraiment une surprise. Ce dernier avait rejoint les Estacades (Midget AAA) à 14 ans et il vient d’hériter du titre de recrue de l’année dans la LHJMQ. Il sera accompagné de Jake Furlong, des Mooseheads d’Halifax, de Maveric Lamoureux, des Voltigeurs de Drummondville), ainsi que de Pier-Olivier Roy, des Tigres de Victoriaville.

À l’avant, Justin Côté et Luke Woodworth, des Voltigeurs de Drummondville, Markus Vidicek et Jordan Dumais, des Mooseheads d’Halifax, et Antonin Verreault, des Olympiques de Gatineau, ont reçu l’invitation.

11 jours de camp

Au cours des 11 jours du camp, les joueurs seront séparés en deux formations, soit les Rouges et les Blancs, et participeront à des entraînements et à des matchs intra équipes. Les 2 et 3 août, il y aura également des entraînements et des matchs intra équipes combinés avec les joueurs de l’équipe nationale junior du Canada.

Hockey Canada a également procédé à l’annonce de son personnel des entraîneurs et de son personnel de soutien qui travailleront ensemble tout au long du camp. Certains d’entre eux se sont déjà impliqués à divers échelons du Programme d’excellence, dont Steve Hartley (Voltigeurs de Drummondville) et le Shawiniganais Stéphane Julien (Phoenix de Sherbrooke) qui feront un retour à titre d’entraîneurs au camp des M18.

Rappelons que le camp estival sert habituellement à évaluer et à sélectionner la formation canadienne qui prendra part à la Coupe Hlinka-Gretzky. Le camp se déroulera du 25 juillet au 4 août au Seven Chiefs Sportsplex, de la Première Nation Tsuut’ina, près de Calgary, en Alberta.