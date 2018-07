Époustouflant hommage aux Colocs livré par le Cirque du Soleil

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

SPECTACLE. Pour le quatrième volet de sa série hommage, le Cirque du Soleil a présenté pour la toute première fois son spectacle « Juste une p’tite nuite – Hommage aux Colocs » afin de faire vivre une expérience unique au public. Le temps s’est arrêté pour laisser place à une grande fête dictée par la voix de Dédé Fortin. Émerveillement, plaisir et nostalgie ont été de la soirée.

Les performances acrobatiques des artistes ont transporté les 3 500 spectateurs dans un univers coloré, mais surtout rempli d’émotions.

«Je suis immensément ému. J’ai beaucoup pleuré pour plusieurs raisons parce que j’aime nos chansons et les numéros étaient vraiment touchants, affirme avec fébrilité Jimmy Bourgoing, ex-batteur des Colocs. Je suis certain que Dédé aurait adoré ça.»

L’ancien membre du groupe avait une certaine crainte que l’œuvre de son grand ami soit dénaturée. Pourtant, il affirme que ce spectacle hommage fut remanié dans une « très grande beauté ». « J’ai adoré les arrangements musicaux. Je trouve que l’âme de Dédé et des Colocs a été respectée », amène-t-il.

Contrairement aux autres années, les concepteurs du spectacle ont décidé de conserver la bande originale des Colocs pour offrir une interprétation nouvelle de ces classiques.

En cette soirée de première, la voix de Dédé Fortin résonnait dans l’Amphithéâtre Cogeco d’une manière si vraie qu’on pouvait imaginer qu’il était de la fête.

Une soirée rassembleuse

Le spectacle a débuté en force avec un numéro de danse et de trampoline sur la chanson Passe-moé la puck. Les acrobates, provenant des quatre coins de la salle, se sont rassemblés sur la scène principale afin de lancer la soirée avec énergie. Les spectateurs étaient déchainés et chantaient les paroles à gorge déployée au rythme des percussions.

Les numéros se sont enchainés avec dynamisme en donnant un second souffle à l’œuvre des Colocs. Les artistes se sont appropriés les chansons à leur manière en personnifiant les différentes histoires racontées par Dédé Fortin. D’ailleurs, le morceau Belzébuth fut présenté dans une version plus moderne nécessitant la prouesse d’un couple d’acrobate au mât chinois.

L’interprétation de Julie fut particulièrement marquante avec l’utilisation de la corde à danser. Le plaisir des acrobates sur scènes était contagieux. Ce petit clin d’œil à l’enfance a charmé petit et grand. Plusieurs cordes furent utilisées sans qu’aucun faux pas n’arrête le jeu. Sous les yeux ébahit du public, l’artiste Tori Boggs a même fait quelques acrobaties avec une corde à danser enflammée.

Certaines chansons étaient joyeuses et d’autres exprimaient la détresse de l’auteur. Ce fut le cas dans la performance au cerceau de Caitlin Tomson-Moylan et Spencer Craig qui ont fait preuve d’une grande sensibilité dans la populaire chanson Juste une p’tite nuite. Cette atmosphère intime a révélé un autre côté de la personnalité du chanteur.

Le tableau final fut époustouflant puisque les acrobates s’envolaient dans les airs grâce à la propulsion d’une simple balançoire.

En avance sur la vente des billets

Le directeur général de la Corporation des Événements, Steve Dubé, souligne que la vente des billets pour les représentations de « Juste une p’tite nuite – Hommage aux Colocs » va bon train, même que l’on est en avance sur l’année dernière qui avait été une excellente année.

«Il nous reste encore beaucoup de travail. On parle de 20 spectacles. C’est un marathon! La campagne de commercialisation bat son plein et plus de 200 accréditations médias ont été accordées pour la première représentation. Mais à date, on est considérablement en avance. Ça ne veut pas dire qu’on aura le même résultat, mais la vente des billets va bien», a-t-il confirmé.

Le spectacle est présenté exclusivement à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières du 18 juillet au 18 août 2018 à partir de 20h45.

Les billets sont en vente en ligne au www.amphitheatrecogeco.com et à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson (819 380-9797).