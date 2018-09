Épilepsie: une marche pour sensibiliser la population

COMMUNAUTÉ. L’organisme Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec tiendra sa marche de sensibilisation annuelle le samedi 8 septembre dès 9h30 au centre-ville de Trois-Rivières.

Le but premier de cette marche est de permettre aux citoyens et leurs proches, atteints d’épilepsie, de se rassembler l’instant d’une marche afin de se rappeler qu’il ne faut pas demeurer dans l’isolement et l’inquiétude face à cette maladie.

Il existe des solutions et des ressources afin d’améliorer la qualité de vie de tous ces gens qui combattent au quotidien pour accroître leur bonheur.

Le départ de la marche se fera au parc Champlain. Une collation sera servie suite à la marche.