Épilepsie: une ligne pour soutenir les aidants lors d’une crise

C’est pour soutenir les aidants d’une personne en crise qu’Épilepsie Mauricie Centre-du-Québec a mis en place la Ligne Premiers Soins Épilepsie, une ligne d’information disponible 24 heures par jour, sept jours sur sept.

En appelant la ligne, on entend les consignes de premiers soins pour soutenir une personne en crise d’épilepsie. Ce message de quelques minutes peut sauver une vie, soutient l’organisme. Avec la Ligne Premiers Soins, Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec offre un outil de soutien non seulement aux personnes épileptiques et à leurs proches mais à toute la population.

«Comme les crises d’épilepsie sont imprévisibles, les personnes épileptiques peuvent faire une crise lorsqu’elles sont seules dans des endroits publics, de publiciser la Ligne Premiers Soins Épilepsie peut faire la différence pour les épileptiques et leurs proches.»

Pour joindre la Ligne Premiers Soins Épilepsie : 819 373-3211 poste 400

Une personne sur 100 est atteint d’épilepsie. En Mauricie et au Centre-du-Québec, ce sont entre 5000 et 7000 personnes qui en souffrent.

«Nous savons que les programmes collégiaux et universitaires en sciences de la santé (soins infirmiers, soins pré ambulatoires, inhalothérapie, ergothérapie, etc.) ont beaucoup de matière à couvrir. L’épilepsie est à peine survolée au cours du cursus de trois ou quatre ans. Puisqu’il y a un nombre important de personnes atteintes, il serait opportun de passer un peu plus de temps à parler de l’épilepsie, à la démystifier, à la comprendre ; particulièrement pour les futures infirmières et les futurs ambulanciers», fait remarquer Épilepsie Mauricie Centre-du-Québec par voie de communiqué.

Cet hiver, l’organisme espère pouvoir visiter des entreprises pour leur présenter un atelier de sensibilisation à l’épilepsie où il sera question non seulement des actions à poser pour soutenir une personne en crise, mais aussi pour démystifier la maladie, aider les travailleurs à la comprendre et permettre une meilleure inclusion des épileptiques en milieu de travail.