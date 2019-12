Environnement : Un partenariat qui se poursuit

G.D.G. Environnement poursuit son partenariat financier en octroyant un don de 5 000 $ à la Fondation Trois-Rivières durable en 2019 afin de lui permettre de consolider ses activités de conservation des milieux naturels.

En 2014, l’entreprise G.D.G. Environnement annonçait un don de 25 000 $ sur 5 ans afin d’aider la Fondation Trois-Rivières durable à poursuivre ses activités de mise en valeur de la Tourbière Red Mill. Au fil du temps, le partenariat s’est solidifié entre les deux organisations, qui partagent des valeurs communes de développement durable.

En effet, G.D.G. Environnement est bien ancré dans son milieu de vie par son implication auprès de la Fondation Trois-Rivières durable par sa participation à plusieurs activités dans la région, notamment le Bioblitz de la Ville de Trois-Rivières et l’élaboration d’une politique interne de développement durable.

En tant que partenaires de la Fondation Trois-Rivières durable, G.D.G. Environnement s’implique à différents niveaux, notamment dans la mise en valeur des milieux naturels par la prise de vidéos à l’aide de leur drone et en faisant du bénévolat lors des activités de plantation d’arbres dans les cours d’écoles. Les employés passionnés de nature de G.D.G. Environnement sont également de précieux alliés dans la connaissance des milieux naturels trifluviens.

« La Tourbière Red Mill est un milieu magnifique et fragile, et c’est tous ensemble que nous pouvons arriver à la protéger efficacement! », souligne Cindy Provencher, directrice.

La Fondation Trois-Rivières durable est un organisme à but non lucratif qui vise à développer son milieu de vie de manière durable. Par la conservation des milieux naturels et l’accompagnement des acteurs de changement, nous assurons la promotion du développement durable afin de construire ensemble la ville de demain.