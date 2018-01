Entreprises et environnement, quels avantages?

Crédit photo : Photo L'Hebdo du St-Maurice

ENVIRONNEMENT. Le 15 février prochain, la Cité de l’énergie de Shawinigan accueillera le forum ENTREPRISES+CLIMAT: agir sans tarder. Au total, 70 participants issus des entreprises de la Mauricie et six conférenciers sont attendus pour cet échange.

De quelle manière la mise en place de mesures pour lutter et s’adapter aux changements climatiques peut apporter des bénéfices d’ordres économique, social et environnemental?

«Nous présenterons des exemples concrets de ces bénéfices, tout en créant des espaces de réflexion pour que les entreprises ressortent du forum outillées», explique Lauréanne Daneau, directrice générale d’Environnement Mauricie. «Il s’agit d’une occasion pour partager l’expérience d’entreprises mauriciennes, d’initier des collaborations et de réfléchir à des solutions novatrices», ajoute-t- elle.

«Efficacité énergétique, réduction des coûts, amélioration de la compétitivité et rentabilité sont quelques-uns des nombreux avantages dont peuvent bénéficier les entreprises qui entreprennent une démarche visant à réduire leurs émissions de GES», déclare pour sa part Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie.

«Les gains sont réels et les entreprises qui passeront à l’action seront avantagées», ajoute-t-elle.

Le forum est présenté dans le cadre de la démarche provinciale «Par notre propre énergie» financée par le Fonds vert du gouvernement du Québec.

Une journée pour réfléchir

Les participants pourront entendre le conférencier d’honneur Normand Mousseau, directeur de l’Institut de l’Énergie Trottier et auteur du livre Gagner la guerre du climat: douze mythes à déboulonner.

Le programme comprend également des présentations inspirantes et plusieurs ateliers portant sur la rentabilité de la lutte et de l’adaptation aux changements climatiques, l’image corporative et l’amélioration de l’empreinte écologique des entreprises.

Le nombre de places est limité. Pour toute question ou commentaire, communiquez avec le comité organisateur à projet@cre-mauricie.com.