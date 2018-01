Des entrepreneurs de Saint-Narcisse à la télé

Crédit photo : Michèle Huot

SAINT-NARCISSE. L’ÉTAB à Saint-Narcisse fait tourner bien des têtes depuis son ouverture, il y a déjà plus d’un an et demi. Les fondateurs de cet espace de coworking rural, David Gélinas et Anne-Marie Grondin, sont mis en vedette dans l’un des épisodes de la série télé «De par chez nous».

L’épisode en question porte sur le développement des affaires et sera diffusé le 13 février à 20h30 à Unis TV.

«Le tournage a eu lieu le 26 mai. C’était une grosse journée de travail, qui a commencé à 7h et qui s’est terminée à 19h, raconte David Gélinas. C’est la production qui nous a approchés pour parler de l’ÉTAB. C’est une fierté pour nous de voir que notre projet fait parler partout au Québec.»

C’est dans l’ancienne école primaire de la municipalité que se trouve l’espace de coworking. L’endroit offre un milieu de travail stimulant où entrepreneurs et travailleurs s’entraident et collaborent dans une ambiance créative. On y côtoie notamment des personnes en graphisme, en comptabilité et en ressources humaines.

Par ailleurs, la Mauricie est aussi mise de l’avant dans un autre épisode de la série télé «De par chez nous». Cette fois, c’est la Distillerie Mariana de Louiseville que les téléspectateurs découvriront, le 30 janvier à 20h30.