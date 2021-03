Entre l’arbre et l’écorce

Je suis proche aidante pour mon père depuis plusieurs années. Ce dernier vit seul et sa santé est de plus en plus précaire. Considérant sa santé fragile et la solitude qui devenait difficile à supporter pour lui, nous avons convenu que la meilleure chose à faire serait qu’il emménage avec moi et mon fils de 16 ans, Maxime. Étant un homme très fier, cette décision a été difficile pour lui, mais il considère qu’il s’agit de la meilleure solution compte tenu des circonstances.

En raison du télétravail et de l’école en ligne, Maxime et moi sommes souvent à la maison. Mon fils apprécie beaucoup son grand-père, mais demeurer avec lui est un défi particulier. Ils n’ont pas la même façon de penser et mon père n’est pas d’accord avec la place que prend la technologie dans la vie de Maxime. Il croit que mon fils devrait s’impliquer davantage dans les tâches ménagères ou travailler à temps partiel, il le perçoit comme nonchalant. Maxime trouve son grand-père envahissant ; il a l’impression qu’il veut lui faire la morale et se mêler de sa vie. Il voudrait que j’intervienne, mais j’ai peur de bousculer mon père. Je sais qu’il n’a pas de mauvaises intentions. Cela crée également des tensions entre mon père et moi, car il estime que je n’encadre pas suffisamment mon fils. Il croit que je devrais avoir une discussion avec lui concernant son attitude. L’atmosphère est très tendue à la maison, je me sens prise entre les deux.

Alors que j’en parlais à mon amie Sophie, elle m’a confié avoir déjà rencontré des médiateurs à Équijustice Trois-Rivières. Elle m’a dit avoir apprécié son expérience en grande partie parce qu’elle s’est sentie écoutée et non jugée, mais surtout parce qu’elle est ressortie de la rencontre avec des outils pour faire face à la situation qu’elle vivait. Sophie croit que les médiateurs pourraient m’accompagner à trouver la meilleure option possible ou m’outiller afin d’aborder le sujet avec mon fils et mon père. C’est décidé, j’appelle. Je n’ai rien à perdre !

Tél. : 819 372-9913

Site web : www.equijustice.ca/fr/membres/trois-rivieres

Courriel: troisrivieres@equijustice.ca

Facebook : https://www.facebook.com/Equijusticetroisrivieres

Chronique financée par : l’Appui Mauricie, Les proches aidants et INFO-AIDANT 1 855 852-7784 / www.lappui.org