Entraînement par intervalles après un AVC: des résultats préliminaires encourageants

SANTÉ. L’entraînement par intervalles, actuellement testé à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) dans le cadre d’une étude visant à améliorer la condition physique des personnes ayant subi un AVC, connaît des résultats intéressants jusqu’à présent.

«Les résultats sont préliminaires, mais à date, ça va dans la direction qu’on croyait. Les deux groupes qui s’entraînent, un selon les recommandations actuelles et l’autre avec un entraînement par intervalles, s’améliorent, mais on voit une plus grande amélioration du côté du groupe qui s’entraîne pas intervalle. On constate une différence après trois mois de programme. C’est de bonne augure», confie Thalia Lapointe, étudiante au doctorat en Sciences biomédicales.

Dans son hypothèse de travail, Mme Lapointe estime que l’entraînement par intervalles pourrait s’avérer plus efficace que les recommandations qui prévalent actuellement en la matière. En ce moment, il est recommandé aux personnes ayant subi un AVC de l’exercice de faible à moyenne intensité de façon continue, tel que de la marche, du vélo ou de la natation.

«Depuis le début du programme, on constate aussi une baisse considérable de la pression artérielle de nos participants, qui était haute. C’est un des premiers impacts qu’on a remarqués, en plus de la propre perception du participant qui dort mieux et qui sent qu’il a plus d’énergie», ajoute Mme Lapointe.

Une personne aphasique qui prend part à l’étude parle même mieux depuis qu’elle a commencé le programme d’entraînement par intervalles qui se fait sur vélo stationnaire. «Ce n’était pas l’objectif principal, mais en raison du meilleur flux de sang partout dans le corps, dont au cerveau, ça a pu avoir un effet», précise-t-elle.

Une quarantaine de participants ont accepté de prendre part à l’étude. Ils sont divisés en trois groupes: un groupe contrôle qui ne fait pas d’activités physiques, le second qui suit les recommandations actuelles d’activités physiques et le troisième qui s’entraîne par intervalles.

Réjean Dion est l’un des participants du groupe d’individus qui suit un programme d’entraînement par intervalles.

«Ça a commencé à l’hôpital. Je venais de faire deux AVC en deux jours. Thalia faisait du recrutement à l’hôpital. Elle est venue me voir en me disant que ce programme me ferait du bien. J’ay ai pensé et j’ai embarqué. Elle me disait qu’elle allait me remettre sur le piton!» raconte-t-il.

M. Dion est un sportif de longue date. Avant de subir ses AVC, il faisait du jogging et s’est entraîné longtemps au CAPS de l’UQTR. Il avait également pris part à l’étude pilote d’une durée de 12 semaines.

«Ça nous fait sortir de notre zone de confort. Ce sont des intensités que je ne ferais pas normalement», note-t-il.

«Je ne prends presque pas de pilule, sauf celle pour le sang. J’ai été chanceux, je n’ai pas eu de séquelle. (…) Aujourd’hui, je suis en meilleure condition physique en ce moment, à presque 76 ans qu’à 42 ans. J’ai plus de souffle, plus de résistance…et je suis capable de le prouver!» lance M. Dion.

Les gens qui viennent de subir un AVC ont parfois peur de refaire de l’activité physique, souligne Thalia Lapointe: «Beaucoup sont réticents parce qu’ils ont peur. Avoir accès à un professionnel, ça fait une différence. Ça rassure. Le commentaire qu’on reçoit beaucoup de nos participants, c’est que notre présence leur enlève un bon stress».

Recrutement

Les personnes intéressées à participer à l’étude ont jusqu’au 1er juillet pour signaler leur intérêt. Les participants doivent avoir subi un AVC à l’âge de 40 ans ou plus et doivent être en mesure de se déplacer pendant 10 minutes, seuls ou avec un appareil d’aide à la marche. Les entraînements ont lieu à la clinique universitaire de kinésiologie au CAPS de l’UQTR. Info: thalia.lapointe@uqtr.ca ou 819 376-5011 poste 3797