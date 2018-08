Entente de principe entre la STTR et le Syndicat

EMPLOI. La Société de Transport de Trois-Rivières (STTR) et le Syndicat canadien de la Fonction publique (SCFP), section locale 4115, en sont venus à une entente de principe dans le cadre des pourparlers entourant le renouvellement de leur convention collective. Rappelons que la précédente convention était expirée depuis le 31 décembre 2016.

Les termes et modalités de l’entente intervenue seront soumis à l’ensemble des salariés syndiqués lors d’une assemblée générale qui devrait se dérouler le 9 septembre prochain.

« Nous sommes heureux d’avoir pu trouver un terrain d’entente qui convient à chacune de nos parties. C’est l’ensemble de la population trifluvienne qui en sort gagnant », expriment d’une seule voix messieurs Luc Tremblay, président de la STTR et Donald Simard, président du SCFP, section locale 4115.

Mentionnons que par respect pour les salariés, les parties ont convenu de préserver la confidentialité de l’entente pour le moment.