Entente de principe dans les CPE

ANNONCE. L’Association patronale nationale des CPE (APNCPE) et le Syndicat régional des travailleuses et travailleurs en CPE du Cœur du Québec – CSN en sont venus à une entente. La région de la Mauricie/Centre-du-Québec est le troisième membre de l’APNCPE à en arriver à une entente après la Montérégie et l’Estrie.

La région de la Mauricie/Centre-du-Québec regroupe 12 CPE.

«Nous sommes très fiers de cette nouvelle entente de principe, d’autant plus que l’ensemble des matières a été négocié au niveau régional. Nous croyons que cette entente est satisfaisante et respecte les priorités des deux parties», a lancé Chantal Bellavance, administratrice et porte-parole de l’APNCPE.

Rappelons que les demandes patronales de l’APNCPE étaient les mêmes en Maurice/Centre-du-Québec que dans la région de Montréal/Laval, où la négociation se poursuit, et que dans les deux autres régions où une entente est survenue (Montérégie et Estrie).

Rappelons qu’une grève générale illimitée dans les CPE du Cœur du Québec allait être déclenchée ce matin si aucune entente n’était conclue.