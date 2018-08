Enseignante, maman et bénévole

Crédit photo : Audrey Leblanc

BÉNÉVOLAT. Elle travaille à temps plein, est mère de deux enfants de 6 et 8 ans et fait du bénévolat toutes les semaines. Eh non, ce n’est pas Wonder Woman. Elle s’appelle Céline Van Themsche et elle s’implique auprès du Centre d’action bénévole (CAB) Laviolette depuis plus de deux ans.

Chaque semaine, elle rend visite à des dames âgées qui vivent seules et qui ont besoin de compagnie. Ces rencontres à domicile donnent lieu à des échanges intergénérationnels et ont pour but de briser l’isolement.

«J’ai choisi de faire ce type de bénévolat parce que je ressentais le besoin de m’impliquer et de m’engager pour une cause qui me tient à cœur. J’ai une sensibilité particulière envers les aînés, l’isolement et la souffrance que ça peut apporter», indique Mme Van Themsche.

Elle se souvient que, petite, ses grands-parents demandaient souvent à sa famille de venir leur rendre visite. «Ma grand-mère avait la larme à l’œil quand on partait, raconte-t-elle. Elle était tellement contente de nous voir et attendait ça avec impatience. Ça m’a toujours touchée.»

Maintenant enseignante à l’Université du Québec à Trois-Rivières, cette dernière consacre environ deux heures par semaine à ces visites amicales. Selon elle, conjuguer travail, famille et bénévolat est tout à fait possible et même plus facile qu’on le pense.

«Mes enfants grandissent et ça me laisse plus de temps, dit-elle. J’aurais pu m’inscrire à un cours ou faire du sport, mais j’ai choisi le bénévolat parce que ça fait plusieurs années que je voulais en faire.»

Jongler avec les horaires

La gestion des horaires n’est pas toujours évidente, mais elle parvient à organiser ses journées en conséquence. Il faut dire que la responsable du service au CAB, Élodie Gouin, tient compte de sa situation et lui propose toujours des visites près de son lieu de travail.

«Deux heures par semaine, ce n’est pas tant que ça quand on y pense, fait remarquer Mme Van Themsche. C’est une expérience tellement gratifiante pour moi. Je peux même constater parfois que ça aide réellement les gens. Pour moi, c’est ma paye.»

Et parce que ces visites lui procurent beaucoup de bonheur, Céline Van Themsche a l’intention de faire du bénévolat encore bien longtemps. «Après une visite, je me sens apaisée. J’ai le sentiment que quelque chose de bien a été fait. Ça fait partie de mes bons moments de la semaine», conclut-elle.

Un accompagnement personnalisé pour favoriser le maintien à domicile

Le service d’accompagnement personnalisé du Centre d’action bénévole (CAB) Laviolette comprend plusieurs volets : accompagnements pour des rendez-vous médicaux ou des traitements, courses et épicerie, lecture à domicile pour les personnes non voyantes (ex. : aide pour remplir des documents gouvernementaux) et visites amicales à domicile pour briser l’isolement.

«Ce sont au moins cinq personnes par jour qui bénéficient d’un accompagnement personnalité, du lundi au vendredi, indique la responsable du service, Élodie Gouin. On a de plus en plus de demandes, mais on manque de bénévoles. On a une liste d’attente de personnes qu’on ne peut malheureusement pas encore aider.»

Les personnes désirant s’impliquer bénévolement auprès du CAB Laviolette peuvent téléphoner au 819 378-6050. À noter que les activités du Centre reprendront le 13 août.

Offrir son temps en cadeau

Tout comme Céline Van Themsche, Micheline Brisebois, Clément Milot et René St-Louis offrent aussi de leur temps bénévolement. Étant retraités, ils ont choisi de donner au suivant. Mme Brisebois et M. Milot accompagnent des gens à leurs rendez-vous médicaux alors que M. St-Louis fait lui aussi des visites à domicile.

«J’ai choisi de m’impliquer pour ce service en particulier parce que j’avais envie de rencontrer des gens et de les aider à ma façon, explique Mme Brisebois. Ce n’est pas seulement que de les conduire à leurs rendez-vous. C’est bien plus que ça. Ils se confient à moi et je prends le temps de les écouter sans les juger. J’ai réellement l’impression de leur être utile à plusieurs niveaux et c’est ce qui me plaît dans tout ça.»

«Je reçois beaucoup plus que je donne, renchérit M. Milot. J’ai toujours travaillé dans le public et maintenant que je suis à la retraite, le bénévolat me permet de combler un besoin de socialiser. J’ai aussi l’impression d’être utile dans une période de ma vie moins active.»

Une à deux fois par semaine, Mme Brisebois et M. Milot se rendent au domicile de la personne bénéficiaire, la conduisent à son rendez-vous, patientent avec elle et la raccompagnent ensuite. «Au fil du temps, je revois les mêmes personnes et ça me permet de créer des liens. Je ne change pas leur vie, mais j’ai l’impression que ça leur apporte un peu de soleil», confie la bénévole.

«Ce temps-là, je l’ai et ça ne me prive pas, ajoute cette dernière. Je suis à la retraite, j’ai un permis de conduire, une voiture et la santé, alors pourquoi ne pas permettre à quelqu’un d’autre d’en profiter? En plus, on se sent vraiment apprécié, autant de la part des bénéficiaires que de la part de l’organisme.»

Une expérience enrichissante

Sa carrière professionnelle a surtout été axée sur l’aspect économique. Mais maintenant, René St-Louis se plaît à faire du bénévolat puisqu’il peut miser sur le côté humain. «J’étais dans une entreprise qui me demandait beaucoup de temps et pour laquelle je devais avoir un souci inévitable pour le côté économique. Malheureusement, j’ai été obligé de passer par-dessus le côté humain bien souvent», raconte-t-il.

C’est pourquoi les visites amicales à domicile sont pour lui l’occasion de faire de belles rencontres. «Mon objectif, c’est que les gens passent un bon moment, mentionne M. St-Louis. Parfois, ça leur fait plus de bien que l’on pense et l’inverse est aussi vrai. Les rencontres que je fais m’apportent beaucoup. Toutes les personnes que j’ai rencontrées sont de grandes personnes parce qu’elles ont été capables de demander de l’aide.»

Et s’il doit un jour cogner à la porte du Centre d’action bénévole, il saura que le bénévole qui lui consacrera du temps sera heureux de le faire.