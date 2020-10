Enquête sur incendie pour les Chevrolet Bolt

L’agence de sécurité routière du gouvernement américain enquête sur des plaintes selon lesquelles le véhicule électrique Chevrolet Bolt pourrait prendre feu.

L’enquête menée par l’Administration nationale de la sécurité routière couvre près de 78 000 Bolt fabriqués entre 2017 et 2020. L’agence indique qu’elle détient des informations sur trois rapports d’incendies qui ont commencé sous le siège arrière alors que les voitures étaient garées et sans surveillance. Aucune victime dans ces incendies, seulement une personne a été victime d’une inhalation de fumée. Les dommages causés par l’incendie semblent s’être concentrés dans le compartiment des batteries et se sont propagés dans l’espace passagers.

GM dit qu’elle coopère les autorités et mène sa propre enquête.L’agence de sécurité routière du gouvernement américain déterminera la fréquence des incendies et évaluera les conséquences sur la sécurité. L’enquête pourrait conduire à un rappel. Dans une des plaintes de mars 2019, un propriétaire de Bolt à Belmont au Massachusetts, a déclaré que le véhicule était garé dans l’allée et branché au chargeur pendant un peu plus d’une heure lorsque le feu a commencé. Puis le propriétaire a trouvé de la fumée s’échappant de l’arrière du Bolt 2018, apparemment de la zone de la batterie. Il a fallu environ trois heures aux pompiers pour maîtriser l’incendie, et les propriétaires ont fait état de maux de tête dus à la fumée. GM a envoyé deux ingénieurs de Detroit pour inspecter le chargeur, et la compagnie a acheté la Bolt à la compagnie d’assurance, a écrit le propriétaire.

