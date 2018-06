Enquête, guerre de fraises et challenge de pêche

Crédit photo : Audrey Leblanc

BATISCAN. L’été sera mouvementé à Batiscan. La Corporation touristique de la municipalité a présenté aujourd’hui sa programmation qui rassemble arts, sports, histoire et plaisirs gourmands.

Le coup d’envoi des festivités sera donné le 23 juin avec la célébration de la Fête nationale. Les 7 et 8 juillet, les visiteurs se glisseront dans la peau de détectives dans le cadre de la Fête du nautisme. Ce sera l’occasion d’essayer gratuitement la toute nouvelle visite expérientielle de l’Office des Signaux inspirée des jeux d’évasion, le tout dans une ambiance de tensions causée par la Guerre froide. Cette visite sera par la suite disponible sur réservation seulement.

L’art sera à l’honneur les 14 et 15 juillet lors du Symposium du quai. Une vingtaine d’artistes seront réunis sur le bord de l’eau. Événement attendu, la Fête des p’tits fruits est de retour cette année le 28 juillet, de 13h à 23h. Petits et grands pourront participer ou assister à la guerre amicale de fraises molles. Glissade d’eau, bingo, musique et autres surprises sont au menu pour cette journée.

Le traditionnel challenge de pêche Ecotone se tiendra le 25 août. Les participants auront l’occasion de se mesurer aux autres pêcheurs. Cet événement attire des centaines de personnes chaque année. Sur place, il y aura plus de 100 000 $ en prix à gagner. La saison estivale se terminera par un marché aux puces, le 2 septembre.

De plus, des cours de Vinyasa yoga fit et d’Insanity seront offerts à quelques reprises pendant l’été. À noter également que l’activité Batiscan Village Gourmand aura lieu le 15 juillet au Vieux presbytère de Batiscan. On retrouvera sur place une quinzaine de kiosques. Pour tous les détails de la programmation, visitez le www.batiscan.ca