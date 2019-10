Énorme ajout pour l’Océanic de Rimouski

L’organisation de l’Océanic de Rimouski a annoncé ce matin l’arrivée de l’attaquant Zachary Bolduc. Ce dernier a été le choix de premier tour (14e au total) lors du dernier repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en juin dernier.

Bien que ce dernier avait déjà annoncé son intention d’aller jouer au sud de la frontière, la direction de l’Océanic avait tout de même jeté son dévolu sur lui étant donné ses habiletés et son potentiel extraordinaire qui font de ce dernier un espoir très estimé à la séance de sélections de la Ligue nationale de hockey en 2021.

«Zachary est un joueur offensif qui adore avoir la rondelle et qui sait très bien la distribuer. Les partisans de votre équipe l’adoreront», a précisé l’entraîneur-chef des Estacades de Trois-Rivières Frédéric Lavoie, qui a également été l’entraîneur de l’équipe Québec, championne des Jeux du Canada, dont faisait partie Bolduc.

L’an dernier, alors qu’il s’alignait avec les Estacades de Trois-Rivières dans la Ligue de hockey Midget AAA du Québec, Bolduc a marqué 17 buts, ajouté 37 passes pour un total de 54 points en 42 matchs. Ces statistiques lui ont permis de terminer deuxième meilleur pointeur chez les joueurs de 15 ans du circuit, tout juste derrière l’attaquant Joshua Roy.

Alors que les Justin Robidas, Zachary L’Heureux, Zach Dean, Olivier Nadeau et James Malatesta font déjà la pluie et le beau temps dans le circuit, il est permis de croire que le nouveau numéro 15 en épatera plus d’un, et ce, dès vendredi soir au Palais des sports Léopold-Drolet de Sherbrooke. ( JC / Via www.oceanic.qc.ca )