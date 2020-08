Enigma : une réouverture marquée par la nouveauté

Après une pause forcée, les jeux d’évasion avec immerseurs Enigma sont de retour. L’entreprise accueillera les groupes à sa succursale de Trois-Rivières dès ce vendredi 7 août. Et pour marquer le coup, des nouveautés attendent les visiteurs.

Pour l’instant, un seul jeu sera disponible, soit Le Chalet. Des énigmes et des cachettes ont été ajoutées à celui-ci dans le but d’offrir une nouvelle expérience aux participants.

«Ça demeure le même scénario, mais on a profité du temps que nous accordait la fermeture pour apporter quelques petites améliorations, indique Éric Paul Parent, copropriétaire de l’entreprise. C’est le jeu le plus populaire depuis notre ouverture en 2016. Il y a des gens qui revenaient le faire, alors on a rajouté des surprises.»

Dans les semaines à venir, une deuxième salle ouvrira pour laisser place à un tout nouveau scénario nommé «Mission : Pégase». Cette aventure d’espionnage a été conçue pour les amateurs de Mission Impossible et de James Bond.

«L’inspiration est venue d’un désir de revoir le décor. Comme créateur, on vise à mettre en place des jeux qui sont rejouables. Un peu comme un film qu’on peut réécouter. Il y a des fins différentes au jeu, ce qui fait qu’une même personne peut revenir et toutes les tester», explique M. Parent.

Fini les zombies, mais…

En raison des mesures sanitaires en vigueur, Enigma a dû faire le choix de laisser tomber son scénario «Zombie». «Il nous quitte pour de bon, mais on a déjà en tête ce qu’on va faire dans la prochaine salle épeurante. Ce sera encore plus intense. Ceux qui aiment l’horreur en auront pour leur argent», promet M. Parent.

D’ici là, ce dernier tient à rassurer les visiteurs : des mesures sanitaires ont été mises en place pour la sécurité de tous. Les participants devront d’ailleurs porter le masque pendant le jeu et un appareil de désinfection conçu spécifiquement pour désinfecter les pièces sera utilisé entre chaque groupe.

«Les derniers mois nous ont permis de nous réinventer, de prendre chaque défi et de trouver une façon de l’intégrer au scénario. On reste à l’affût et on se donne le temps. On s’est rendu compte qu’il n’y a aucune garantie, alors il faut être prêt à changer notre fusil d’épaule. On le voit comme un défi créatif», conclut M. Parent.

L’an dernier, Enigma a accueilli plus de 11 000 visiteurs.