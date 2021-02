Enigma lance un jeu d’évasion en ligne

Les jeux d’évasion Énigma lancent leur nouveau scénario «L’Effet Papillon», qui se joue entièrement en ligne.

Conçue par Enigma et inspirée des jeux d’évasion dont ils sont spécialisés, cette activité se veut une occasion de découvrir le passé de Bob, le personnage du jeu d’évasion en salle Le Chalet. Bien que le scénario fasse des références à celui du Chalet, il n’est pas nécessaire de l’avoir complété pour participer à ce jeu en ligne.

«Le monde a changé et nous nous adaptons pour continuer à offrir les meilleurs divertissements immersifs. En lançant nos jeux en ligne, nous allons permettre à nos participants de continuer à s’amuser de chez eux», souligne Eric Paul Parent, directeur général d’Enigma.

Dans les premiers instants du scénario, on vient de recevoir une enveloppe envoyée par le Dr Prudhomme, un psychiatre de renommée mondiale que l’on a consulté il y a un moment et qui a récemment été porté disparu. Dans l’enveloppe se trouve une clé USB sur laquelle se trouvent des informations troublantes. Mais la curiosité est plus forte…!

Le jeu d’évasion «L’Effet papillon» en ligne est d’une durée de deux à trois heures et est suggéré aux 13 ans et plus.

Pour s’inscrire : www.enigmaqc.ca.