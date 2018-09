Encore des travaux sur le boul. Gene-H.-Kruger

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

TROIS-RIVIÈRES. Le boulevard Gene-H.-Kruger sera entièrement fermé à la circulation, entre le boulevard des Récollets et la rue Père-Daniel, du 1er au 5 octobre en raison de travaux de réfection du passage à niveau.

Le plan de signalisation routière durant les travaux prévoit des chemins de détour destinés aux automobilistes et autres usagers de la route via le boulevard des Récollets et les rues du Père-Daniel et Bellefeuille.

Des panneaux seront également installés pour donner des indications sur l’accessibilité des commerces qui longent le chantier. Prenez note que les commerçants seront avisés au cours des prochains jours.

La Ville de Trois-Rivières invite les usagers de la route à la plus grande prudence.