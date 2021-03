EN ROUTE VERS UN USINAGE LOCAL POUR LES ENTREPRISES QUÉBECOISES

S’il y a une chose que la majorité des entreprises peuvent affirmer aujourd’hui, c’est que le 21ème siècle nous amène sans cesse à réadapter nos stratégies et à envisager de nouvelles manières de développer notre société ou notre compagnie. La production de pièces industrielles fait partie de cet enjeu – quantitatif et qualitatif ! Pour exécuter leurs activités industrielles et commerciales, les entreprises utilisent des lames de coupe et d’autres outils à lame tranchante. L’industrie de l’emballage, l’agro-alimentation, le transport, et le domaine du textile ne sont que quelques exemples de secteurs qui ont besoin d’un service d’usinage fiable et sur-mesure.

Il nous est d’ailleurs rendu possible aujourd’hui de fabriquer des pièces industrielles dites sur mesures, dans un environnement automatisé et moderne. Mais qu’en est-il de la production locale ?

Au cœur du Québec et de vos besoins en usinage CNC

L’entreprise Machinage Gagné (reconnu pour sa rapidité d’exécution, la qualité de son service et la précision de sa fabrication), a d’ailleurs su s’adapter à ce nouvel enjeu sociétal, en ajoutant à son arsenal de production une technique qui réponds plus qu’efficacement à ce besoin. Grâce à l’usinage CNC, il est maintenant possible de produire des pièces en retirant au préalable de la matière sur une masse à l’aide d’outils de coupe. La commande numérique permet donc de fabriquer des objets avec des formes variées tout en intégrant les nouvelles technologies d’usinage.

Des technologies de pointe

Avec l’insertion de la technologie 3D, cette technique à donc pour effet de délivrer un rendu beaucoup plus précis que la technologie standard de l’industrie.

L’entreprise à notamment acquis une solide réputation dans l’industrie pour la fabrication d’engrenages « juste à temps ». Que ce soit pour le taillage d’engrenages hélicoïdaux, droits, coniques, vis sans fin, « spline », « worm » ou autres

Faire appel au service d’affûtage de Machinage Gagné

Dans les secteurs industriel et commercial, les lames ou mèches bien affûtées assurent le bon déroulement des activités de votre entreprise.

Machinage Gagné offre de tels services dans toutes les régions de Montréal, de la Rive-Sud, de Longueuil, de Boucherville et de St-Hubert. Nous tenons compte de vos besoins pour vous offrir le meilleur rapport qualité-prix qui soit.