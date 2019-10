En rafale – conseil municipal du 15 octobre

Vers un plan d’intervention en sécurité routière

Un plan d’intervention de sécurité routière sera élaboré sur l’ensemble du territoire de la ville. Cet outil permettra de prévoir la sécurité routière sur l’ensemble du territoire, identifier les interventions à effectuer sur le réseau routier en fonction de leur priorité, de faire des recommandations, ainsi que d’identifier les intersections dangereuses. Ce plan est nécessaire pour avoir accès à des subventions du Plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal. L’élaboration de ce plan, une obligation provinciale, coûtera 228 026$.

Terrain de l’Exposition : pas de travaux à la vacherie pour l’instant

La Ville de Trois-Rivières a rejeté la seule soumission reçue pour la réalisation de travaux de réfection au pavillon des bovins (vacherie) du Terrain de l’Exposition. La soumission pour la réfection complète des toitures, des parapets, de la structure, de la fenestration supérieure, des murs entre les niveaux de toiture et de quelques ouvertures de ce pavillon. La soumission reçue est sortie à 2,8 M$, tandis qu’un montant de 1,8 M$ avait été budgété pour la réalisation de ces travaux. «On pense retourner en soumission cet hiver. On obtiendra probablement un meilleur prix», souligne Ghislain Lachance, directeur général adjoint et directeur des Travaux publics à la Ville de Trois-Rivières.

Déneigement: des contrats sont accordés

La Ville de Trois-Rivières déneigera finalement la zone 18 en régie, soit par les employés à l’interne. Pour ce faire, la Ville louera une niveleuse et un chargeur sur roues, tous deux sans opérateurs, pour le déneigement. Le contrat s’échelonne du 15 octobre 2019 au15 juin 2022 au coût de 495 542$, un coût moindre que l’achat d’une telle machinerie. Par ailleurs, le déneigement de la zone 14 sera finalement confié à un entrepreneur. La Ville est allée en soumission pour obtenir un meilleur prix. Comme le coût de l’entrepreneur était semblable à celui de la régie, la Ville lui a accordé le contrat jusqu’en 2022 au coût de 6 679 020$.