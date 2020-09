La Fédération des chambres de commerce du Québec, le Mouvement Desjardins et la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) s’associent pour lancer la tournée En mouvement pour la relance socioéconomique.

Au cours de l’automne, des rendez-vous virtuels rassembleront près de 130 chambres de commerce de partout au Québec dans l’objectif d’échanger avec les acteurs du terrain sur les réalités régionales dans un contexte de reprise économique.

Des portraits économiques régionaux permettront d’appuyer les discussions sur des données et perspectives récentes pour chaque milieu visité.

«En tant que chambre de commerce ambassadrice, nous donnons la possibilité au milieu des affaires de notre milieu d’échanger et de dresser un portrait précis des nombreux enjeux régionaux liés à la reprise économique connue présentement », souligne Jean Pellerin, président de la CCI3R et Directeur – Service Signature Mauricie et Valeurs mobilières Desjardins.

Des données actuelles au service des entreprises

Afin d’outiller les dirigeants à prendre des décisions d’affaires éclairées pour l’avenir de leur entreprise, la FCCQ et Desjardins la CCI3R dévoileront le résultat d’études régionales tout juste réalisées pour la tournée. Des points de vue économiques régionaux, élaborés par les économistes de Desjardins, seront présentés en s’appuyant sur des données sectorielles propres aux territoires concernés.

Cette tournée sera également l’occasion pour la Fédération des chambres de commerce du Québec de présenter son tout nouvel outil d’analyse économique régionale : l’Observatoire FCCQ. Au moyen de sondages effectués sur le terrain, l’Observatoire FCCQ permettra de recueillir des données précises et à jour et de connaître la perception des entrepreneurs sur la situation économique de leur région.

Cet outil permettra également de recenser les impacts économiques régionaux de la crise de la COVID-19 dans les entreprises et organisations québécoises.

Chaque événement permettra également de rassembler un panel d’entrepreneurs connus et reconnus en Mauricie qui viendront commenter les données d’un sondage régional réalisé par le biais de l’Observatoire FCCQ. Les discussions permettront d’approfondir les constats tout en faisant écho à la réalité des entrepreneurs et des gens d’affaires du milieu.

Pour la Mauricie et le Centre-du-Québec, l’événement se tiendra le mercredi 7 octobre, de façon virtuelle, de 8h à 9h30.