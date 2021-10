En finir avec la discrimination une fois pour toutes

Le Collectif TRois Soeurs demande à la communauté de s’engager concrètement pour en finir, une fois pour toutes, avec les discriminations que subissent les trois sœurs, c’est-à-dire les femmes immigrantes, racisées, autochtones et québécoises.

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation Les TRois Soeurs unies pour l’égalité, on peut s’engager à mener des actions concrètes et applicables au quotidien via la plateforme numérique au www.collectif3soeurs.com

Des pistes d’actions sont suggérées pour faire cesser les discriminations vécues par les Trifluviennes, outillant la population de Trois-Rivières à devenir une alliée pour l’égalité entre les femmes elles-mêmes et entre les femmes et les hommes.

« L’inclusion des femmes de tous horizons et le vivre-ensemble est au cœur des préoccupations justifiant le déploiement d’une telle campagne de sensibilisation à Trois-Rivières, affirme Sarah-Jane Roy-Beauregard du Centre de santé des femmes de la Mauricie. En effet, des groupes de discussion réalisés auprès des trois soeurs ont permis de mettre en lumière que ces dernières subissent soit des préjugés, du sexisme, des situations d’injustices, du racisme ou de l’exclusion au quotidien dans la communauté trifluvienne, ce qui nuit à leur participation sociale et à leur pleine inclusion. »

Parmi les femmes immigrantes et racisées ayant participé aux activités du Collectif TRois Soeurs, plusieurs ressentent un manque d’ouverture de la part de la communauté. Les participantes des Premières Nations vivent, quant à elles, le sentiment » de ne pas avoir de place « .

Les femmes québécoises précisent, finalement, vivre des expériences de mise à l’écart, basé sur le fait qu’elles sont des femmes. La campagne vise donc à mettre en lumière ces discriminations systémiques et ces stéréotypes qui affectent précisément les trois soeurs.

La campagne de sensibilisation se déploie sous le slogan Encore une pub sur la discrimination, faisons en sorte que ce soit la dernière.

Depuis 2016, le Collectif les TRois Soeurs se mobilise pour développer des activités d’éducation populaire qui favorisent l’inclusion de toutes les femmes et le vivre ensemble dans la communauté trifluvienne.