Émy Berthiaume toujours en fugue

La Police de Trois-Rivières est toujours à la recherche d’Émy Berthiaume, 11 ans, qui est en fugue.

La police ignore pourquoi cette dernière a fugué, mais il s’agit de sa première escapade. Les dernières informations obtenues laissent penser que la jeune Émy pourrait être dans le secteur de Grand-Mère ou de Shawinigan.

Cette dernière a quitté son domicile lundi. Elle mesure 1,60 m et pèse 40 kg. Elle a les yeux bleus et les cheveux bruns. Elle serait vêtue d’un coton ouaté noir avec capuchon, écritures blanches aux épaules, pantalon noir et sac à dos rose avec le dessus brun.

Les policiers sont à valider toutes les informations reçues et travaillent en étroite collaboration avec la famille.