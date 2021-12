Emplois d’été Canada: les employeurs peuvent faire leur demande

La période de demande de financement pour les employeurs dans le cadre du programme Emplois d’été Canada 2022 est lancé.

Emplois d’été Canada est un programme qui s’efforce d’aider les jeunes de 15 à 30 ans à obtenir leur première expérience de travail estivale. Cette année, le programme vise à créer jusqu’à 100 000 emplois d’été à temps plein pour les jeunes, soit 40% de plus que les objectifs fixés avant la pandémie.

À Trois-Rivières, le programme appuie les projets soutenant le développement du tourisme local et régional, ceux des organismes à but non lucratifs et des petites entreprises, ceux soutenant les personnes âgées, de même que les projets du secteur des soins de santé et de l’assistance sociale.

Les employeurs des secteurs public et privé seront remboursés jusqu’à 50 % du salaire minimum, et les employeurs des organismes sans but lucratif se verront rembourser l’intégralité du salaire minimum.

Les employeurs de Trois-Rivières sont vivement encouragés à soumettre leur demande avec le formulaire à remplir en ligne ou avec les Services en ligne des subventions et contributions d’ici le 25 janvier 2022.