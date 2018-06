Un emploi de rêve pour Sylvie St-Pierre

Crédit photo : Audrey Leblanc

EMPLOI. Sylvie St-Pierre, atteinte de trisomie 21, travaillait au Walmart depuis 18 ans quand elle a été remerciée. Perdre son emploi a été un coup dur. Mais sans le savoir, c’était aussi le point de départ d’une aventure nouvelle qui lui permet de repousser ses limites et de s’épanouir. Depuis près d’un mois, elle travaille à l’Amphithéâtre où elle met à profit sa passion pour les arts.

Pour cette amoureuse de la musique, c’est tout simplement un emploi de rêve. «Je suis heureuse parce que j’adore la musique et j’aime voir beaucoup de spectacles, confie-t-elle. J’aime tout faire ici et j’aime les gens avec qui je travaille. Je me sens très bien. J’ai la chance de rencontrer plusieurs vedettes.»

Dès sa première journée, Sylvie a pris les devants et est allée à la rencontre de ses collègues de travail. «C’est notre rayon de soleil, lance Steve Dubé, directeur général de la Corporation des événements de Trois-Rivières. Elle est déjà super bien intégrée. Elle est très attachante et les gens l’apprécient beaucoup. On a toujours le réflexe de s’arrêter pour lui parler, ça amène une belle dynamique.»

Sylvie ne le cache pas : c’est une chance et une joie pour elle de travailler à l’Amphithéâtre. Mais ce qu’elle ignore peut-être, c’est que son équipe se sent tout aussi choyée de la côtoyer. «Qu’on puisse avoir un impact dans son quotidien et dans celui de sa famille, c’est génial, soutient M. Dubé. Que l’Amphithéâtre puisse contribuer de cette façon-là, ça me touche et ça me réjouit.»

«Quand je vois ce que ça apporte à Sylvie, je trouve ça beau. Et ça nous apporte aussi énormément, ajoute ce dernier. Je trouve que ça nous ramène à l’essentiel parfois. Dernièrement, j’ai reçu un téléphone et je suis sorti de mon bureau en pensant à comment j’allais régler la situation. Quand j’ai vu Sylvie, ça m’a ramené à l’essentiel. Je me suis dit que mon problème n’était pas si gros que ça et qu’il y a plus important.»

Une employée dévouée

Directrice des ressources humaines et expérience client à la Corporation, Marilyne Lavoie travaille en étroite collaboration avec Sylvie. «Elle fait plusieurs tâches comme s’occuper des billets pour les loges, indique Mme Lavoie. C’est un travail qui demande de faire des calculs et du classement. Elle nous aide aussi au niveau de la revue de presse. Ça va super bien, elle est très bonne.»

Le cœur et les efforts que Sylvie met dans son travail sont remarqués non seulement par ses collègues, mais aussi par son intervenante au CIUSSS. «Elle travaille dans un milieu qui rejoint totalement dans ses intérêts, constate Joannie Guimond. Je suis impressionnée par son esprit d’initiative et ses forces. Après le Walmart, il y a eu un certain temps où elle était à la maison et qu’elle trouvait ça dur. Maintenant, elle se lève le matin et elle est ravie de se rendre à l’Amphithéâtre.»

Portée par sa passion pour la musique, Sylvie a, de son propre chef, dresser la liste des groupes et des artistes qu’elle aimerait voir se produire à l’Amphithéâtre. Elle a aussi envoyé une liste de suggestions au Cirque du Soleil pour un prochain spectacle-hommage. Une réponse lui a été retournée par courriel, lui disant que l’équipe du Cirque avait pris note de ses idées pour l’an prochain.

Une plus grande liberté

Au lendemain de l’annonce de Walmart de congédier ses employés ayant une déficience intellectuelle, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) a rencontré les personnes concernées afin de les intégrer dans d’autres milieux de travail. Celles-ci ont maintenant toutes un nouvel emploi.

«Quand on a su, on a procédé à des évaluations au niveau des intérêts des personnes, indique Nancy Milette du CIUSSS. Ensuite, elles ont fait des visites de milieux en fonction de leurs intérêts. Certains ont fait de trois à quatre visites.»

Avec Sylvie St-Pierre, le défi était de trouver un environnement sur mesure. «Elle s’intéresse à plein de choses et on ne voulait pas faire un copier-coller de ce qu’elle avait chez Walmart. On voulait l’amener ailleurs pour qu’elle se développe à d’autres niveaux», explique Mme Milette.

Au Walmart, Sylvie avait intégré un plateau de travail, c’est-à-dire qu’il y avait toujours un intervenant sur place. Maintenant, on lui accorde une bien plus grande liberté. «À l’Amphithéâtre, c’est une formule de stage parce qu’on a pu constater qu’elle a fait un grand pas au niveau de ses habiletés, se réjouit Mme Milette. Son intervenante vient la voir de temps en temps pour l’aider à cheminer.»

L’arrivée de Sylvie à l’Amphithéâtre est un beau mélange de chance et de hasard. C’est une intervenante au Centre d’activités de jour situé sur la rue Saint-Paul qui a parlé de Sylvie aux gens de la Corporation des événements de Trois-Rivières.

«Il n’y a pas beaucoup de milieux dans le monde des arts qui permettent à cette clientèle de travailler. On est choyé de l’accueil qu’on a eu avec les gens de l’Amphithéâtre. C’est un partenariat extraordinaire», conclut Nancy Milette.