Émotif, Maxime Sanon sort de la retraite

L’état-major du Climatisation Cloutier a annoncé deux signatures côté homme fort, dont celle de Maxime Sanon qui était en pause du hockey.

Ce dernier sera de retour avec l’équipe après avoir amassé 568 minutes de punitions en 100 matchs dans la LHSAM/LHSAAAQ. «Surprise! Le fait de savoir qu’ils vont démolir l’aréna Jean-Guy Talbot l’an prochain, ma deuxième maison des six dernières années, m’a motivé à revenir au jeu pour le reste de la saison question de finir ça en beauté au côté ma deuxième grande famille qui est le Climatisation Cloutier», a-t-il laissé tomber.

Sanon ne sera pas seul à effectuer un retour. David Bossé, cet ancien de la LHSAM/LHSAAAQ, avait lui aussi déjà porté les couleurs de l’équipe. «À l’écart de l’action depuis deux ans, il est dans la meilleure forme de sa carrière et il revient avec une énorme motivation. Il fait maintenant osciller la balance à 250 lbs… de muscle!», d’écrire le Climatisation Cloutier via sa page Facebook officielle.

«C’est Noël avant le temps!», de commenter Fabien Dubé, le directeur général de la formation madelinoise. «Tout le monde avait peur qu’on manque de robustesse avec la pluie de suspensions et bien non. Max est le #1 dans la ligue et il est en très grande forme. Il impose le respect et est le visage de l’équipe. De son côté, Bossé arrive avec de grandes intentions et il est en forme comme jamais. Nous avons plusieurs bons joueurs et nous désirons qu’ils soient en sécurité sur la glace.»

«Comme vous savez, c’est important dans la LHSAAAQ de pouvoir compter sur des hommes forts de premier plan. C’est simple, car oui ils offrent un spectacle, mais ils permettent aussi aux excellents joueurs de pouvoir s’exprimer sur la glace.»