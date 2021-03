Emmanuel Turcotte joint les Aigles Jr

Les Aigles Junior Élite de Trois-Rivières ont embauché Emmanuel Turcotte pour occuper les fonctions d’entraîneur spécialiste. Ayant été derrière le marbre la majeure partie de sa vie, il aura la charge de transmettre ses connaissances aux receveurs des Aigles Junior Élite lors des séances d’entraînement.

Receveur notoire de la région, il a accumulé les succès partout où il est passé. En 1999, Turcotte s’est aligné avec les Ailes du Québec U16, l’équipe provinciale des moins de 17 ans. De 1999 à 2004, il a évolué au sein de la Ligue de Baseball Junior Élite du Québec (LBJEQ) avec Trois-Rivières, Québec et Saint-Eustache. Après son passage dans la LBJEQ, il a fait le saut dans la Ligue de Baseball Majeur du Québec (LBMQ) dans laquelle il a œuvré de 2005 à 2019. Sa carrière dans la LBMQ a été marquée par sept victoires de championnats. En plus de ces triomphes, il a participé à dix championnats canadiens, dont neuf comme joueur et un en tant qu’entraîneur.

Les Aigles Junior Élite pourront donc compter sur son expérience d’instructeur. En 2005, Turcotte a été entraîneur adjoint des Aigles au niveau Midget AAA avant de devenir entraîneur des receveurs dans le programme Sport-études de l’Académie les Estacades jusqu’en 2007.