Emmanuel Girard-Pagé porté disparu

La Direction de la police de Trois-Rivières demande l’aide de la population pour retrouver Emmanuel Girard-Pagé, âgé de 33 ans.

Celui-ci aurait quitté son domicile du secteur Pointe-du-Lac dans la soirée du mardi 18 janvier, à bord de son véhicule Mazda Tribute 2009 de couleur gris, pour une destination inconnue.

Le véhicule fut retrouvé abandonné en bordure de l’autoroute 40 Est, à la hauteur de Cap-Santé, le mercredi 19 janvier vers 18h30. Des vérifications effectuées par les patrouilleurs de la Sûreté du Québec n’ont toutefois pas permis de localiser l’individu.

Emmanuel Girard-Pagé mesure 1 mètre 68 et pèse environ 82 kg. Il a les cheveux courts de couleur bruns et les yeux pers. Il arbore une barbe de quelques jours ainsi qu’une cicatrice au cou, côté droit. Lors de sa disparition, il était vêtu d’un manteau d’hiver noir à capuchon et de bottes foncées.

Au moment de son départ, Emmanuel Girard-Pagé était dans un état mental perturbé et sa famille aurait des raisons de craindre pour sa sécurité. Tout porte à croire qu’il aurait quitté les lieux en compagnie d’un autre automobiliste.

Toute personne qui aurait aperçu l’individu dans le secteur, ou pouvant fournir de l’information permettant de le localiser, est priée de contacter le Service de police de Trois-Rivières au (819) 691-2929 # 6.