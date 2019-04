EMERGENCE accompagnera les jeunes pilotes

Un tout nouveau projet intitulé EMERGENCE vient tout juste de voir le jour dans le monde du sport automobile québécois. Il a pour but premier de développer et d’accompagner les jeunes pilotes automobiles jusqu’au niveau «Professionnel» si tel est leur désir.

EMERGENCE est né d’une association entre l’Association des pilotes de karting loisir du Québec (APKLQ), la Coupe NISSAN Micra et la Formule 1600 Canada.

«Le sport automobile se fait brasser la cage présentement, notamment avec Saint-Eustache qui va fermer à la fin de l’été, en plus d’une piste de karting qui va aussi cesser ses opérations à Saint-Roch-de-l’Achigan. C’est pourquoi on a besoin de donner un sérieux coup de barre en démontrant que le sport automobile est loin d’être mort et que c’est atteignable par les jeunes. On veut montrer qu’il y a moyen de faire quelque chose d’intelligent tout en ayant du plaisir. C’est un projet éducatif et on veut faire de nos jeunes pilotes de bonnes personnes», a lancé Jacques Deshaies, promoteur de la Coupe Nissan Micra.

EMERGENCE entend donc offrir cette fenêtre d’opportunité aux jeunes en les accompagnant de façon personnalisée vers les plus hauts niveaux de course. Auto Sport Québec s’est associé à EMERGENCE afin de parrainer le Programme EXCELLENCE.

«On a décidé de se regrouper et de permettre de faire de la course aux jeunes de 6 ou 7 ans qui rêvent de le faire pour loisir ou pour carrière, autant gars que fille, ajoute M. Deshaies. Avec EXCELLENCE, on va être capable de démonter aux jeunes pilotes que s’ils veulent progresser, c’est possible de le faire et non pas à des coûts exorbitants. Une fois qu’ils auront terminé le programme EMERGENCE et atteint nos séries de courses, on va continuer d’essayer de les aider s’ils veulent aller plus loin encore.»

EMERGENCE entend mettre de l’avant une formule incitative afin de permettre un financement actif pour générer un fonds de roulement conséquent avec ses objectifs à moyen et à long terme.

«On a plusieurs jeunes qui vont débuter en karting alors l’intérêt qu’on avait, c’était d’associer le karting au sport automobile et permettre aux jeunes pilotes, et aux moins jeunes, d’avoir un meilleur système à paliers d’évolution pour qu’ils puissent monter dans le sport, un peu comme un programme olympique, mais pour le sport automobile», a pour sa part expliqué Mario Dufour, promoteur de l’APKLQ.

«Pour ceux qui veulent aller vers d’autres disciplines, et qui sont âgés de 7 à 17 ans, il y aura le programme EXCELLENCE. Ça va être le développement d’une filière de pilotes encadrée par des professionnels tels que des médecins, des chiropraticiens, des psychologues sportifs et des instructeurs, entre autres. Ils vont avoir accès à un programme sport-études supporté par la Fédération. On veut que les jeunes aient les meilleurs outils possible pour se développer en tant qu’athlète-pilote.»

Pour plus d’informations, visitez le www.apklq.com ou contactez le info@apklq.ca ou le 819-383-3380.