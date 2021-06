Elvis Experience revivra à l’Amphithéâtre Cogeco

La production Elvis Experience, qui devait avoir lieu en juillet 2020 à la salle J.-Antonio-Thompson, sera finalement présentée à l’Amphithéâtre Cogeco du 14 au 17 juillet.

Représentation fidèle des impressionnants spectacles d’Elvis Presley à Las Vegas dans les années 1970, Elvis Experience a été unanimement salué par la critique québécoise comme à l’international.

Avec sa voix, son naturel et sa gestuelle, Martin Fontaine et les 32 musiciens et choristes qui l’accompagnent transportent les spectateurs dans le temps afin de leur faire revivre l’une de ces soirées mémorables.

C’est sous des éclairages spectaculaires et appuyé par un support visuel d’images projetées sur grand écran, qu’il enchaîne les plus grands succès qui ont marqué la carrière du King.

Étant la seule production autorisée par Elvis Presley Enterprises et Priscilla Presley, Elvis Experience se démarque par la reconstitution exacte et fidèle de la musique, de l’énergie et de la magie que le King créait lors de cette époque marquante dans l’histoire du rock.

La tenue de la méga production Elvis Experience à Trois-Rivières est rendue possible grâce à l’étroite collaboration entre la Corporation des Évènements de Trois-Rivières et Culture Trois-Rivières.

La mise en vente grand public pour le spectacle Elvis Experience débutera le vendredi 11 juin 2021 dès 11 h. Ils seront disponibles sur amphitheatrecogeco.com et par téléphone du mercredi au samedi de 13 h à 18 h au (819) 380-9797.

Notons que les clients de Culture Trois-Rivières qui s’étaient procuré des billets pour le spectacle de 2020 seront contactés en premier afin de leur permettre de choisir leur sièges en priorité.