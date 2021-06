Elles offrent du réconfort à des personnes en fin de vie

Quatre élèves de première secondaire de l’école des Pionniers ont confectionné des « paniers douceur » pour les résidents de la Maison Albatros, un établissement qui accompagne les personnes en fin de vie.

Dans le cadre d’un de leurs cours, Alyson Morin, Tanisha Deetjen, Rachel Fernandez et Maïka Auger devaient élaborer un projet communautaire. Leur choix s’est arrêté sur la Maison Albatros. Ainsi, elles ont préparé vingt paniers remplis de petites douceurs. Le 10 juin, elles se sont rendues à la Maison pour les remettre.

Les paniers contiennent plusieurs items, notamment de l’huile essentielle, de la crème pour les mains, du chocolat et un mot rédigé par les quatre filles. Pour garnir les paniers, elles ont recherché des commanditaires et déployé de nombreux efforts.

Cette délicate attention a touché l’équipe de la Maison Albatros. « C’est beau de voir des jeunes qui pensent à nos résidents et qui partagent les mêmes valeurs que nous, mentionne la directrice générale de l’établissement, Julie Colbert. On pouvait voir qu’elles étaient très fières de leur projet, et avec raison. »

La distribution des paniers a débuté le lendemain de la livraison. Mentionnons en terminant que les élèves ont été appuyées de l’enseignant Patrick Leblanc pour mener à bien leur projet.