Elle parfume votre quotidien

Geneviève Tremblay a ouvert récemment La Marchande de bougies, une boutique de chandelles parfumées située sur la rue Notre-Dame, au centre-ville de Trois-Rivières. On y retrouve une première collection de bougies à base de soya fabriquées à la main au Québec.

Planificatrice financière depuis plusieurs années au sein du Groupe Investors, Mme Tremblay a toujours eu en elle un côté créatif très développé. « J’adore la décoration et j’adore recevoir, mentionne-t-elle. Pendant la pandémie, on a fait beaucoup de télétravail et le contact avec les clients me manquait. Ça m’a donné le goût de me lancer en affaires. »

Ce projet, elle l’avait en tête depuis déjà un bon moment. Il lui a fallu plusieurs mois pour tout mettre en oeuvre. « Je le fais par passion. C’est un rêve que je réalise, confie-t-elle. Les odeurs, ça évoque des souvenirs et ça crée des moments de détente. Je veux que ce soit une expérience. Depuis la pandémie, on est encore plus à la maison et il faut être bien chez soi, plus que jamais. »

L’entrepreneure désirait miser à la fois sur la qualité et la quantité. Elle tenait à avoir des chandelles à base de soya faite à la main au Québec. « Après avoir déniché l’entreprise québécoise répondant à tous ces critères, on a choisi ensemble la cire, les mèches, les fragrances, etc. Puis, j’ai mon logo et mes étiquettes », indique Mme Tremblay.

« J’ai toujours adoré les chandelles parfumées, mais je devais me tourner vers des compagnies américaines pour avoir le produit que je voulais, ajoute-t-elle. Quand j’entre dans une boutique, j’aime avoir beaucoup de choix. C’est pourquoi notre première collection, celle d’automne, comprend quinze fragrances, dont certaines plus masculines pour plaire aux hommes également. Toutes les chandelles ont au moins 30 heures de combustion. »

La famille en renfort

Du plan d’affaires jusqu’à l’aménagement de la boutique, Mme Tremblay a investi de multiples heures de travail dans ce projet. Plusieurs éléments du décor à la boutique ont même été faits à la main avec l’aide de son conjoint et de leurs enfants. C’est le cas notamment du comptoir qui a été fait sur mesure.

« On a fait la tournée des antiquaires et on a retapé plusieurs objets pour leur donner une deuxième vie, mentionne-t-elle. J’ai eu la chance de pouvoir compter sur ma famille. On est une belle grande famille tissée serrée et tout le monde a mis la main à la pâte. D’ailleurs, je n’ai qu’une seule employée à la boutique et c’est ma bru. »

À peine sa première collection vient tout juste d’être lancée que déjà l’entrepreneure travaille sur celle de Noël. « Je veux y aller au gré des saisons. Pour Noël, on va avoir des boîtes cadeaux. Ce sera très festif, assure-t-elle. Des compagnies ont commencé à m’approcher pour des cadeaux de Noël à leurs employés. C’est très encourageant et motivant. »

À terme, elle souhaite que son projet fleurisse au point de voir naître plusieurs boutiques La Marchande de bougies aux quatre coins du Québec.