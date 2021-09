Élèves et étudiants inspirants recherchés!

La Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM) célèbre son 20e anniversaire.

Pour l’occasion, la TREM mettra en lumière 20 élèves et étudiants inspirants de la Mauricie dans le cadre du projet Avis de recherche.

« Cet Avis de recherche se veut une invitation à la population à dénoncer des élèves et étudiants qu’ils admirent. Cette grande chasse aux candidats, se déroulera sur plusieurs mois, soit jusqu’en avril 2022, afin que l’on puisse sélectionner nos 20 lauréats. Que vous soyez un parent, un enseignant, un intervenant, un employeur, nous vous invitons à soumettre la candidature d’un jeune qui vous inspire et qui mériterait d’être récompensé », explique Mélanie Chandonnet, directrice générale de la TREM.

Les 20 lauréats de l’Avis de recherche seront honorés dans le cadre d’un gala reconnaissance le 10 juin prochain. Il s’agira d’un point culminant des festivités de la TREM. « Nous voulons que ce gala soit à la fois rassembleur et inspirant, tout comme les élèves, les étudiants et les autres personnalités qui y seront présentés. Ça sera également l’occasion pour nous de faire un retour dans le temps et de remercier ceux et celles qui ont contribué à faire de la TREM ce qu’elle est aujourd’hui », précise Mme Chandonnet.

Pour proposer une candidature pour le projet Avis de recherche: https://trem.ca/outils/avis-de-recherche/

Dans le but de faire revivre ses 20 ans d’histoire, l’organisation proposera une infolettre spéciale une fois par mois pour rappeler les accomplissements de la TREM depuis ses débuts.

On y découvrira des gens qui ont influencé les travaux de l’organisme de concertation, des collaborateurs et des projets porteurs qui ont traverser le temps et qui ont su outiller les intervenants de la région qui œuvrent auprès des élèves et des étudiants. La première infolettre sera consacrée à un historique de la TREM et à Jean-Pierre Hogue, premier président de l’organisme.

La TREM a vu le jour en 2001 avec la mission de rallier et mobiliser différents acteurs et partenaires concernés par l’éducation.

« Le mandat que l’on s’était donné avec la TREM renouvelée en 2016, c’était de devenir une organisation incontournable pour tous les acteurs et les partenaires mauriciens concernés par l’éducation. Aujourd’hui en 2021, nous sommes vraiment heureux d’être une référence dans la région et d’être reconnus pour la qualité de nos projets puisque nous travaillons toujours dans l’intérêt des élèves et des étudiants », raconte Éric Millette, président du conseil d’administration de la TREM.