Élections municipales: place aux mises en candidature

La période de mise en candidature pour les prochaines élections municipales débutera le 17 septembre et se terminera le 1er octobre à 16h30.

Plus de 8000 postes de mairesse ou de maire, de conseillère ou de conseiller, ou encore de préfète ou de préfet seront à pourvoir. Rappelons que le 7 novembre prochain, des scrutins se tiendront dans plus de 1100 municipalités locales et 18 MRC au Québec.

Les personnes intéressées pourront déposer une déclaration de candidature auprès de la présidente ou du président d’élection de leur municipalité. Avant de se porter candidates, elles devront s’assurer de remplir les conditions suivantes :

avoir le droit d’être inscrites sur la liste électorale de la municipalité qui tient une élection, c’est-à-dire posséder la qualité d’électeur;

résider de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins les 12 derniers mois le 1er septembre 2021, soit depuis le 1er septembre 2020;

ne pas être inéligible du point de vue de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Pour toute information additionnelle, les citoyens peuvent consulter le Guide à l’intention des candidates et des candidats au conseil municipal pour l’élection générale de 2021 ou encore communiquer avec la présidente ou le président d’élection de leur municipalité ou les directions régionales du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

D’autres informations sont accessibles sur le site Web jemepresente.gouv.qc.ca.

Il est possible de contribuer autrement à la vie démocratique municipale en faisant partie du personnel électoral. Dès la mi-octobre, jusqu’au scrutin du 7 novembre, des postes rémunérés sont offerts partout au Québec.

Pour vérifier si le recrutement est en cours dans votre municipalité, renseignez-vous auprès de la présidente ou du président d’élection de votre municipalité.