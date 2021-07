Élections municipales: Michel Cormier sollicite un troisième mandat

Le conseiller municipal du district de Saint-Louis-de-France, Michel Cormier, sollicite un troisième mandat en prévision des élections municipales de novembre.

« Quatre autres années pendant lesquelles je me suis efforcé avec intégrité, énergie et dévouement à porter les dossiers dont vous m’aviez donné la responsabilité prennent fin. L’important en politique, ce n’est pas d’agir avec grand éclat, ce qui n’est pas dans ma personnalité, mais bien de poser des gestes qui ont et auront une incidence sur le mieux-être de tous nos concitoyennes et concitoyens de notre communauté. C’est donc fort de ces convictions que je vous offre ma disponibilité, mon sens des responsabilités et mon engagement pour un troisième mandat à titre de conseiller municipal du district de Saint-Louis-de-France », indique Michel Cormier dans un communiqué envoyé aux médias.

Il soutient demeurer à l’écoute des messages transmis par la population et compte mettre « toute [son] énergie et [son] coeur pour respecter les besoins de tous les résidents » du district de Saint-Louis-de-France.