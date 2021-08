Élections municipales: Marc-Antoine Berthiaume candidat dans le district de Richelieu

Marc-Antoine Berthiaume se porte candidat au poste de conseiller municipal dans le district de Richelieu en prévision de l’élection municipale du 7 novembre prochain.

Le candidat s’implique depuis plusieurs années dans sa communauté, notamment au sein de l’équipe de bénévoles du FestiVoix de Trois-Rivières et auprès de l’ancien député fédéral Robert Aubin dans la défense de plusieurs dossiers.

Marc-Antoine Berthiaume entend faire du dossier de l’implantation d’un complexe aquatique intérieur à Trois-Rivières une priorité.

« De nombreux efforts ont été faits par les citoyennes et citoyens pour se faire entendre: pétition regroupant plus de 3400 signataires, résultat au sondage de 78% des personnes étant favorables à un investissement de la ville afin de bonifier l’offre de piscines intérieures, ou encore par la mobilisation quotidienne de citoyens par le biais de groupe Facebook. Il est maintenant temps d’écouter la population et d’agir dans ce dossier », lance celui qui s’engage à faire « tout ce qui est possible » pour déposer une projet de complexe aquatique intérieur durant un premier mandat.

Il estime que le besoin au niveau des bassins récréatifs intérieurs à Trois-Rivières est flagrant. M. Berthiaume tient d’ailleurs une consultation citoyenne sur le dossier du complexe aquatique intérieur sur son site Web à monDistrict.ca.

Cette plateforme Web se veut un espace de discussions et d’interactions, permettant aux citoyens du district de Richelieu et à l’ensemble de la population trifluvienne d’être consultés sur de nombreux sujets d’actualités.

On peut aussi y retrouver l’ensemble des idées que le candidat mettra de l’avant pour faire avancer le district de Richelieu et la ville.