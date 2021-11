Élections municipales : la Chambre de commerce félicite les élus

Au lendemain de cette élection municipale à la Ville de Trois-Rivières, la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) tient à féliciter Jean Lamarche pour sa victoire.

La Chambre tient également à saluer les conseillers qui feront partie de l’équipe décisionnelle de la Ville de Trois-Rivières et à saluer l’engagement et le courage des autres candidats.

« C’est avec beaucoup de conviction que je souhaite offrir à M. Lamarche l’appui de la CCI3R, afin que nos équipes respectives continuent de travailler les dossiers de Trois-Rivières en toute collaboration. M. Lamarche a partagé durant sa campagne qu’il souhaitait notamment une relance économique verte. Alors qu’une des orientations stratégiques de la CCI3R est axée sur le développement durable, des projets concrets seront travaillés de concert avec nos entreprises et la Ville. Nous sommes persuadés que l’ensemble de nos préoccupations économiques seront au coeur des actions de M. Lamarche et de ses conseillers, et en ce sens, nous en sommes très heureux », exprime avec volonté la présidente de la CCI3R, Me Cassy Bernier.

Pour l’organisation trifluvienne regroupant près de 650 membres, le nouveau maire doit être proche de sa Chambre de commerce. Rappelons que parmi les priorités de la Chambre trifluvienne ayant été partagées aux candidats, on parle notamment de l’accueil de la finale des Jeux du Québec en 2025, l’achat local, le train à grande fréquence (TGF), le développement de l’Aéroport de Trois-Rivières et du Port de Trois-Rivières. (A.L.)