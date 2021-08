Élections municipales: Geneviève Auclair candidate dans Saint-Louis-de-France

Geneviève Auclair annonce sa candidature à titre de conseillère municipale indépendante dans le district de Saint-Louis-de-France en prévision des élections municipales du 7 novembre.

Geneviève Auclair est titulaire d’un baccalauréat en sciences de la communication de l’Université de Montréal suivi d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en planification territoriale et développement local de l’Université du Québec à Montréal. Elle est présentement coordonnatrice à la formation chez Culture Mauricie.

« J’ai grandi à Saint-Louis-de-France, entourée d’une communauté bienveillante, tissée serrée et où le bien-être des familles et l’importance des loisirs étaient au cœur de l’engagement de la municipalité de jadis. Les écoles Blanche-de-Castille et Louis-de-France, les activités du Club Optimiste, les vacances au lac Ricard, les cours de hockey au Complexe sportif, les courses au Bonichoix, ne sont que quelques exemples de lieux qui ont façonné une partie importante de ma vie », raconte la candidate qui a siégé pendant près de deux ans au comité consultatif culture, loisirs et vie communautaire de la Ville.

Geneviève Auclair constate que le district montre des signes de dévitalisation depuis quelques années, principalement dans le noyau villageois. En ce sens, Mme Auclair propose un projet de mobilisation citoyenne pour faire entendre la voix des résidents de Saint-Louis-de-France au conseil municipal.

« Sur le terrain, les résidents et les résidentes ont l’impression que leur secteur s’éteint, qu’il est oublié, qu’il ne s’y passe plus rien et qu’il se meurt un peu plus chaque jour », indique-t-elle dans un communiqué de presse envoyé aux médias.

Parmi ses priorités, elle cite également la mise en place de mesures d’apaisement de la circulation sur le boulevard Thibeau et dans certaines rues locales, la réfection du tronçon fermé du chemin des Pins, la protection et la mise en valeur du boisé des Estacades, l’amélioration des installations dans les parcs et sur la piste cyclable, ainsi que l’évaluation des besoins concernant un espace communautaire à la Terre-des-Loisirs.

Mme Auclair souhaite aussi travailler pour ramener des commerces de proximité dans le noyau villageois, en particulier un commerce de détail alimentaire.