Élections: L’environnement, parlons-en!

L’environnement sera le cœur du débat non partisan pour la circonscription de Trois-Rivières qui se tiendra le 3 octobre prochain. Quatre grands enjeux seront abordés : les changements climatiques, l’eau, la nature et la biodiversité, ainsi que la pollution.

Les candidats Yves Lévesque du Parti conservateur du Canada, Valérie Renaud-Martin du Parti libéral du Canada, Robert Aubin du Nouveau Parti démocratique, Louise Charbonneau du Bloc québécois et Marie Duplessis du Parti Vert du Canada seront présents afin de débattre de leurs idées.

Cette activité sera animée par Martin Francœur du journal Le Nouvelliste. Une analyse post-débat suivra avec Paule Vermot-Desroches, Luc Massicotte ainsi que Marc-André Pelletier à l’animation.

Le débat est organisé par le Conseil régional de l’environnement Mauricie (Environnement Mauricie), la Démarche des premiers quartiers, Roulons VERT, la Fondation Trois-Rivières Durable, la Gazette de la Mauricie et le Collège Laflèche.

Partout au Canada, le 3 octobre, se tiendront 100 débats non partisans sur l’environnement, dans autant de circonscriptions. L’environnement, parlons-en est une tribune non partisane, axée sur les solutions, s’adressant aux Canadiens qui veulent voir les leaders politiques collaborer à la mise en place d’un avenir sain et sécuritaire pour l’environnement. Les candidats peuvent profiter de cette occasion sans précédent de faire connaître leur position sur ce thème crucial dans leur circonscription.

Le débat aura lieu le jeudi 3 octobre, de 19 h à 21 h, à l’amphithéâtre du Collège Laflèche.