Élections: le maire Lévesque formule ses demandes

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

ÉLECTIONS. Les candidats du Parti libéral du Québec dans les circonscriptions de Trois-Rivières, Maskinongé et Champlain ont rencontré le maire Yves Lévesque pour entendre ses demandes en prévision des élections provinciales.

Pour le maire de Trois-Rivières, le nerf de la guerre est le champ fiscal des municipalités. M. Lévesque souhaite que les municipalités du Québec reçoivent un point de TVQ, ainsi que le gouvernement paie à 100% les en-lieux de taxes. «On pourrait récupérer 3,5 millions $ de façon récurrente, soutient Yves Lévesque. C’est beaucoup d’argent.»

Il a également été question du dossier du train haute-fréquence lors de sa rencontre avec Jean-Denis Girard, Marc H. Plante et Pierre Michel Auger. Les trois candidats ont réitéré leur appui inconditionnel dans ce dossier qu’ils qualifient d’«essentiel» pour le développement de Trois-Rivières.

«Le Premier ministre s’est engagé à redonner un point de TVQ aux municipalités. C’est maintenant de voir comment accentuer la décentralisation qui s’est déjà amorcée. Au niveau des infrastructures, le maire a de grandes demandes de décentralisation totale. On va continuer de travailler ensemble pour voir quelle décentralisation répond aux besoins de la population», indique Marc H. Plante, candidat dans la circonscription de Maskinongé.

En matière d’immigration, le maire Lévesque préférerait voir le gouvernement mieux choisir les immigrants afin qu’ils répondent aux besoins pour combler des postes vacants sur le marché du travail.

«Il n’y a pas une journée où l’on ne me parle pas de la pénurie de main-d’œuvre. Ça prend des objectifs pour chaque comté du Québec. On a aussi un rôle à jouer auprès des établissements d’enseignement», note Pierre Michel Auger.

«On partage la même vision que M. Lévesque en matière de pénurie de main-d’œuvre, poursuit Marc H. Plante. On a aussi des mesures au niveau de la formation en région. Il faut aussi travailler sur la mobilité de la main-d’œuvre, d’où l’importance du transport collectif. Le plus gros défi est d’assurer le lien entre Shawinigan et Trois-Rivières. C’est un élément qu’on veut travailler avec les deux administrations municipales.»

De son côté, Jean-Denis Girard soutient qu’il faut travailler avec les aînés actifs de la ville et avec les personnes loin du marché du travail. «Il faut encourager l’alphabétisation et le retour à l’école, les valoriser pour les encourager à revenir sur le marché du travail», précise-t-il.