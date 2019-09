Élections fédérales: Yvon Deshaies ne sera pas candidat dans Trois-Rivières

Le maire de Louiseville, Yvon Deshaies, a indiqué par voie de communiqué de presse mercredi qu’il ne se présentera finalement pas comme candidat aux élections fédérales de cet automne.

C’est «après mûre réflexion» qu’il a décidé de ne pas entreprendre de démarches dans cette voie. «Il y a déjà deux ans, j’ai eu le privilège d’être reconduit pour un deuxième mandat à la mairie de Louiseville. J’aime ma ville et je suis plus qu’heureux d’avoir encore aujourd’hui l’opportunité de changer les choses positivement pour mes concitoyennes et concitoyens. J’accorde également une grande importance à ce que je fais et désire maintenir mon engagement du moment de continuer à les représenter», écrit-il.

Il ajoute que c’est «avec cœur et fierté» qu’il poursuivra son rôle de maire. «J’aimerais remercier les gens du comté de Trois-Rivières de leur appui ainsi que le comité formé pour ma possible candidature. Merci à vous toutes et vous tous pour votre loyauté à mon égard», indique-t-il, avant de souhaiter la meilleure des chances à chaque candidat en lice.

«Qu’importe les résultats, je m’assurerai avec conviction que les projets prioritaires de la Ville de Louiseville seront défendus auprès du gouvernement fédéral», termine le maire.