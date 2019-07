Élections fédérales: Valérie Renaud-Martin se lance dans la course

Les rumeurs allaient bon train depuis plusieurs mois, mais c’est maintenant confirmée: la conseillère municipale du district des Carrefours, Valérie Renaud-Martin, brigue l’investiture du Parti libéral du Canada dans la circonscription de Trois-Rivières.

Mme Renaud-Martin souhaite en faire davantage pour sa communauté et la ville de Trois-Rivières et estime que c’est à titre de députée de la circonscription qu’elle y arrivera.

«La réflexion s’est amorcée avec l’élection partielle à la mairie de Trois-Rivières, mais s’est finalement poursuivie à un autre niveau. Déjà, j’avais réalisé que je souhaitais en faire beaucoup plus pour notre ville et j’avais ce désir de pousser plus loin mon implication. C’est à la suite de discussions que j’ai eues avec mon entourage et certains élus du Parti libéral que j’ai pris la décision de relever ce défi », explique la candidate par voie de communiqué.

L’assemblée d’investiture aura lieu dans les prochaines semaines.