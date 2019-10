Élections fédérales: place au vote!

Les Canadiens d’un océan à l’autre sont conviés aux urnes aujourd’hui.

Rappelons que les électeurs doivent voter à leur bureau de scrutin. Toutes les informations nécessaires se retrouvent sur le carton d’électeur reçu par la poste, en appelant au 1-800-463-6868 ou sur le web à elections.ca.

Les bureaux de vote sont ouverts pour une période de 12 heures, soit de 9h30 à 21h30. Afin de faciliter le vote, les électeurs devraient apporter au bureau de scrutin leur carte d’information de l’électeur et des pièces d’identité acceptées.

Les résultats préliminaires de l’élection seront publiés sur elections.ca dès qu’ils seront transmis.

L’équipe de journalistes des Hebdos de la Mauricie sera présente sur le terrain ce soir pour rapporter les résultats dans les circonscriptions de Trois-Rivières, Berthier-Maskinongé et Saint-Maurice – Champlain et les commentaires des candidats. C’est à suivre au www.lhebdojournal.com et sur nos réseaux sociaux.

Coup d’oeil sur les engagements

Encore indécis? On vous invite à relire les fiches comparatives des engagements locaux des candidats des circonscriptions de Trois-Rivières, Berthier-Maskinongé et Saint-Maurice – Champlain.

Retrouver les nouvelles de la campagne électorale dans notre section Élections fédérales 2019