Élections fédérales: la CCI3R veut sensibiliser les candidats sur les enjeux économiques

La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) entend rencontrer les candidats aux élections fédérales afin de les sensibiliser aux enjeux économiques actuels vécus par les entrepreneurs de la ville.

Consultés par l’organisation, les membres de la CCI3R souhaitent sensibiliser les candidats au manque de main-d’œuvre, l’enjeu le plus important pour les entreprises à l’heure actuelle, ainsi qu’à l’aide qui pourrait être apportée aux entreprises pour trouver une main-d’œuvre qualifiée et abondante et pour en favoriser la mobilité.

La relance économique au cours des prochaines années est un autre enjeu ciblé par la Chambre de commerce.

» La Chambre a choisi une approche personnalisée. Le délai étant court, les jours de campagne sont comptés. Il est donc important pour la CCI3R d’être présente pour discuter des préoccupations de ses membres. C’est pourquoi nous désirons rencontrer personnellement les candidats pour favoriser la discussion afin de les sensibiliser aux enjeux économiques », affirme Me Cassy Bernier, présidente de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières.

Pour la CCI3R, le nouveau gouvernement doit mettre en place les conditions propices aux investissements, favorisant la productivité et l’innovation pour une économie croissante. L’organisation place aussi les dossiers d’infrastructure au coeur des actions, dont le train à grande fréquence (TGF).

À la suite de ces rencontres, les membres seront informés de la vision économique des parties face aux enjeux priorisés par la CCI3R afin d’éclairer leur choix en vue du jour du scrutin le 20 septembre. (M.E.B.A.)