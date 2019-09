Élections fédérales 2019: un débat pour l’environnement

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie (Environnement Mauricie) invite la population à assister au débat sur l’environnement dans la circonscription de Trois-Rivières qui se déroulera le 3 octobre prochain à 19 h dans l’amphithéâtre du Collège Laflèche. Les candidats Yves Lévesque (PCC), Valérie Renaud-Martin (PLQ), Robert Aubin (NPD), Louise Charbonneau (BQ) et Marie Duplessis (PV) ont accepté de présenter les propositions de leur parti et leurs priorités environnementales. L’animation de cette soirée a été confiée à Martin Francoeur, éditorialiste pour Le Nouvelliste.

Ce débat à Trois-Rivières s’inscrit dans la campagne L’environnement, parlons-en, qui prévoit la tenue, le 3 octobre prochain, de 118 débats partout au Canada sur ce thème. «L’initiative non partisane vise à mieux faire connaître les solutions proposées par les partis politiques pour les enjeux des changements climatiques, de l’eau, de la biodiversité et de la pollution, notamment», explique Lauréanne Daneau, directrice générale d’Environnement Mauricie. Des questions faisant état des enjeux plus locaux seront également posées aux candidats.

Participation du public

Le public est invité à soumettre des propositions de questions à l’avance à l’adresse électronique suivante: info@environnementmauricie.com. Le comité organisateur, composé d’Environnement Mauricie, de la Démarche des premiers quartiers, de Roulons VERT, de Trois-Rivières Durable, de la Gazette de la Mauricie et du Collège Laflèche, retiendra un certain nombre de questions à poser lors du débat.

Une confirmation de présence au débat dans Trois-Rivières est demandée à l’adresse suivante: www.debatsenvironnement.org.