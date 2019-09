Élan de jeunesse chez les Estacades

Comme le veut la tradition depuis quelques années, l’état-major des Estacades de Trois-Rivières, formation de la Ligue de hockey Midget AAA du Québec, a procédé à la présentation des joueurs dans le vestiaire de l’équipe. Les Estacades auront une jeune formation alors que seulement deux joueurs sont de retour cette saison.

L’équipe sera constituée d’un joueur de 17 ans (5e secondaire), d’onze joueurs de 16 ans et de huit joueurs de 15 ans. Cinq joueurs proviennent du Midget Espoir, un du Midget AA, six du Bantam AAA et six autres sont issus des réseaux scolaires. Les deux seuls joueurs qui seront de retour avec l’équipe ont été nominé capitaine (Tristan Luneau) et assistant-capitaine (Anthony Bédard).

«On entame cette nouvelle saison avec enthousiasme. On a déjà senti notre groupe dévoué et passionné. Nous aurons une équipe très rapide. On veut continuer de jouer de la bonne façon et on veut être difficile à affronter. Le reste de notre identité va s’écrire au courant de la saison, car chaque équipe est unique», a d’abord confié l’entraîneur-chef de longue date, Frédéric Lavoie.

«Toutes les équipes participent aux séries éliminatoires cette année alors ce ne sera pas un sprint, mais bien un marathon. On va essayer de progresser toute la saison en vue des séries, mais également lors du Challenge Midget AAA. D’ailleurs, le champion du Challenge aura droit à un laissez-passer au premier tour des séries.»

Coach Lavoie sera entouré de Francis Nolin derrière le banc, mais également d’un nouveau venu, soit Rémi Royer. Le duo Jimmy Appleby et Steve Mongrain sera de nouveau responsable des gardiens de but. D’ailleurs, les Estacades miseront sur un tout nouveau duo de gardiens de but avec William Rousseau, produit du Séminaire Saint-Joseph, et avec Vincent Filion, qui évoluait avec les Estacades Bantam AAA. Rousseau a été repêché par les Remparts de Québec (LHJMQ) avec qui il vient de participer au camp d’entraînement.

Premier capitaine de 15 ans

Ayant amorcé sa carrière Midget AAA à 14 ans, Tristan Luneau a été nommé capitaine des Estacades de Trois-Rivières en vue de la prochaine saison. Le titre de capitaine demeure dans la famille Luneau puisque Tristan succède à son frère Tommy, lui qui arborait la lettre C sur son chandail la saison dernière.

«C’était une décision hors de tout doute pour nous. Tristan (Luneau) est un modèle, tant sur la glace et hors glace. Il a de très bonnes notes à l’école, c’est celui qui est le plus mouillé en sortant du gym et il a une très bonne éthique de travail. Sur la glace, il donne l’exemple aux autres à tous les jours», ajoute coach Lavoie.

«On est content aussi qu’Anthony (Bédard) soit de retour. Ç’a été un gros morceau avec nous l’an dernier. C’est une boule d’énergie et c’est un gars qui donne le goût aux autres de jouer au hockey.»

En 42 rencontres l’an dernier, Luneau avait amassé 24 points. Il est perçu par plusieurs comme le potentiel tout premier choix du prochain encan de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

La saison régulière s’est amorcée vendredi dernier et s’étirera jusqu’au 28 février prochain.