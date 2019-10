«Églises à vendre»: un premier rendez-vous régional sur l’avenir des églises

Le Comité sur l’avenir des églises de la Mauricie invite les responsables des paroisses, des municipalités et des organismes ainsi que les entrepreneurs au premier rendez-vous régional sur l’avenir des églises de la Mauricie.

L’événement aura lieu le 16 novembre de 10 h à 15 h à l’église Jean-XXIII (5810, rue de la Montagne, Trois-Rivières).

Intitulé «Églises à vendre», ce colloque se veut une rencontre d’échanges et de concertation pour réunir les divers acteurs préoccupés par l’avenir du patrimoine culturel à caractère religieux de la Mauricie.

Durant la journée, des membres du comité présenteront l’état de la situation des églises de la Mauricie, constitué à partir des réponses à un questionnaire adressé aux responsables paroissiaux plus tôt cette année. Ce sera aussi l’occasion de faire le point sur la propriété et la gouvernance des églises et de déboulonner des mythes qui y sont rattachés.

En après-midi, les participants amorceront leurs réflexions sur des pistes inspirantes d’avenir grâce à une table ronde au cours de laquelle trois intervenants présenteront leurs réalisations et proposeront leurs conseils. Ils seront invités à évaluer les besoin de leurs milieux respectifs et à faire place aux rêves.

Pour toutes les informations sur l’événement : https://sites.google.com/view/eglisesdelamauricie